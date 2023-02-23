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«Оль, у тебя все в порядке?»: Бузова шокировала народ своим поведением

23 февраля 2023 11:00
«Оль, у тебя все в порядке?»: Бузова шокировала народ своим поведением

Фанаты не оценили танец артистки.

Ольга Бузова привлекает внимание публики не только своим творчеством, но и социальными сетями. Телеведущая активно развивает страницы, за которыми следят больше 23 миллионов человек, и позволяет себе порой весьма пикантные публикации.

Так, несколько дней назад звезда «Дома-2» поделилась роликом с чувственным танцем. В коротком сарафане Бузова наслаждалась композицией Nada de nada певца Франка Рейеса, не стесняясь откровенных движений.

«Оль, у тебя все в порядке?»: Бузова шокировала народ своим поведением

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданную запись. Фанаты с недоумением отреагировали на видео и призвали Бузову быть скромнее и следить за своим поведением.

«Почему-то очень сильно напоминает Бритни Спирс, когда она с катушек съехала», «Нормальный человек так себя не ведет», «Нельзя такое выставлять», — делятся мнением подписчики.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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