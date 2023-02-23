«Оль, у тебя все в порядке?»: Бузова шокировала народ своим поведением
Фанаты не оценили танец артистки.
Ольга Бузова привлекает внимание публики не только своим творчеством, но и социальными сетями. Телеведущая активно развивает страницы, за которыми следят больше 23 миллионов человек, и позволяет себе порой весьма пикантные публикации.
Так, несколько дней назад звезда «Дома-2» поделилась роликом с чувственным танцем. В коротком сарафане Бузова наслаждалась композицией Nada de nada певца Франка Рейеса, не стесняясь откровенных движений.
Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданную запись. Фанаты с недоумением отреагировали на видео и призвали Бузову быть скромнее и следить за своим поведением.
«Почему-то очень сильно напоминает Бритни Спирс, когда она с катушек съехала», «Нормальный человек так себя не ведет», «Нельзя такое выставлять», — делятся мнением подписчики.