«Окутала страшная тишина»: озвученный вердикт подкосил Заворотнюк

У всех поклонников Анастасии Заворотнюк есть возможность лучше узнать свою любимицу благодаря ее мемуарам. В них она рассказала о самых важных этапах своей жизни. Один из них стал для актрисы трагедией.

Звезда «Моей прекрасной няни» поделилась с читателями, что мечтала об актерской профессии с самого детства, однако при попытке поступления в ГИТИС потерпела сокрушительный провал.

«И вот выходят и называют фамилии тех, кто допущен в первый тур. Первая фамилия — не моя. Вторая — тоже не моя. Третья… Мою так и не назвали. И меня окутала страшная, звенящая тишина. И все. И я насмерть», — писала Анастасия.

Артистка отчаялась и хотела бросить все, но ей помешал отец. Он, по ее словам, бился за нее, хвалил и уговаривал не терять веры в себя. Благодаря его поддержке и настойчивости Заворотнюк отправилась в школу-студию МХАТ и поступила.