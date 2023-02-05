Окупила себя 160 000 раз: обомлеете, сколько Лепсу стоила песня «Рюмка водки»

Григорий Лепс долгие годы считается одним из самых известных российских музыкантов. В его копилке десятки хитов, но самым главным музыкант считает «Рюмку водки на столе», которая не только сделала его народным любимцем, но и обогатила.

Дело в том, что песню артист купил у ее автора, артиста из Кургана Евгения Григорьева, который выступал под псевдонимом Жека. В течение пяти лет Жека ездил по стране с композицией, а в 2000 году продал ее Лепсу. Стоимость хита составила 300 долларов, и в то время это были практически единственные деньги начинающего артиста.

С годами же Лепсу удалось окупить вложения в 160 000 раз. Как пишут «Аргументы и факты», за годы исполнения только на «Рюмке» артист заработал 50 миллионов долларов.

При этом успех песни обеспечил безбедную жизнь не только самому Лепсу, но и Григорьеву. Композитор не потерял права на композицию, поэтому все это время получал авторские отчисления, когда артист исполнял ее официально.