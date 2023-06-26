Октябрина Ганичкина исчезла из «Доброго утра» не просто так: фото расставило все по местам

Октябрина Ганичкина — кандидат сельскохозяйственных наук. На телевидение она пришла с подачи своего друга Андрея Малахова. Ее позвали на шоу «Доброе утро» в качестве эксперта по вопросам сельского хозяйства. Октябрина быстро стала популярной: зрительницы оценили не только ее дельные советы, но также позитивный характер и яркие образы.

Сегодня любимая «огородница» россиянок почти не появляется на экране. Правду о том, где пропадает Ганичкина, раскрыло новое фото. Телеведущая явно не только пропалывала грядки, но и пару раз посетила клинику омоложения.

Октябрине уже 74 года, и старение было бы естественно в такие годы. Но Ганичкина не стала полагаться на свежий воздух и здоровое питание, а накачала свое лицо ботоксом. Увы, вместо вернувшейся молодости она получила одутловатые щеки и почти полную потерю мимики.