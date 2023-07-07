Оксана Федорова раскрыла, как заставить восхищаться собой: поспорить с ней сложно

Оксана Федорова остается единственной российской женщиной, когда-либо надевшей корону «Мисс Вселенная». Сегодня женщина активно занимается благотворительностью, строит карьеру телеведущей, пробует себя в новых делах — занимается музыкой и пишет книги. В одной из них Оксана и раскрыла главный секрет своего успеха.

По мнению Федоровой, главное правило для личного бренда звучит предельно просто: нужно верить в себя. Именно уверенность помогала красавице добиваться успехов и получить титул самой красивой девушки на планете.

Это открытие Оксана сделала еще в 10 лет, когда участвовала в своем первом конкурсе красоты в пионерском лагере. Тогда она получила только третье место, но ее зажигательные танцы под рок-н-ролл так запомнились всем зрителям, что после конкурса Оксану звали только «мисс рок-н-ролл».

Женщина утверждает: люди запоминают не победителей, а тех, кто ярче всех сможет проявить себя и свою индивидуальность. Именно это поможет ловить восхищенные взгляды и добиваться поставленных целей.