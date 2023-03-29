Оксана Федорова не просто так скрывает настоящую фамилию: ответ на фото

Оксана Федорова не жалуется на недостаток внимания к своей персоне. У телеведущей есть масса поклонников, которым кажется, будто они знают о знаменитости все. На самом же деле обладательница титула «Мисс Вселенная» скрывает о себе самое главное.

Звезда экрана не афиширует свою настоящую фамилию. Как оказалось, по паспорту знойная брюнетка вовсе не Федорова, а Бородина. Именно такую фамилию носит второй муж знаменитости — сотрудник администрации президента Андрей Бородин.

Федорова скрывает истинную фамилию не просто так. Фанаты давно заметили, что звезда не демонстрирует мужа широкой общественности. Недавно она опубликовала в соцсетях совместный снимок со своим избранником, но вновь не показала его лицо.

Такое поведение знаменитости позабавило подписчиков. «Зачем вы все время мужа прячете, если все и так знают, кто он. Смешно», — гласит один из комментариев под постом Федоровой.