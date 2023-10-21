Оксана Фандера так и не стала главной красавицей СССР: все из-за происхождения

Очаровательная и талантливая Оксана Фандера оставила съемки в кино. Со своими уникальными данными актриса могла добиться большего успеха, но удача не всегда ей улыбалась.

Впервые мечта многих мужчин появилась на экранах в конце 80-х. Тогда же она едва не стала главной красавицей Советского Союза. Буквально в последний момент звезда упустила этот титул из рук.

С приходом перестройки в стране появились конкурсы красоты. Первый из них — «Московская красавица-88». И Фандера принимала участие в состязании, победить в котором мечтало огромное количество девушек.

Артистке удалось дойти до финала, где вместе с ней за корону боролись еще пять конкурсанток. Но тут жюри додумались заглянуть в паспорта участниц. И тогда выяснилось, что Оксана Олеговна никак не годится на роль московской красавицы.

Коренной москвичкой она была. Знаменитость не имела столичную прописку, поскольку тогда только приехала в Москву из Одессы. Судьи твердо решили, что из-за происхождения не могут отдать победу Фандере.