Оксана Акиньшина спровоцировала скандал в Сети: всему виной одно фото

Личная жизнь Оксаны Акиньшиной достойна сериальной экранизации. За плечами у 36-летней актрисы множество громких романов и несколько браков. Сегодня, если верить прессе и слухам, у Акиньшиной отношения с Данилой Козловским. Однако не все с этим романом так просто.

Недавно Оксана поделилась снимками со съемочной площадки. На одном из фото актриса предстала в темном костюме и прикрывала живот руками. Этот жест спровоцировал бурный скандал в Сети. Интернет-пользователи тут же прикинули, что Козловский отцом ребенка быть не может, ведь в последнее время актер проживает в США.

Вот какие комментарии собрала фотография Акиньшиной: «Оксану можно поздравить уже? А вот с Данилой я бы пока повременила», «Ребенок не от Козловского?», «Хм, от кого же малыш, если Данила не в России? Сочувствую актеру».

Акиньшина и Козловский пока никак не реагируют на вопросы о романе. Однако они часто появлялись вместе на публике и даже проводили совместный отпуск. Но пока остается только гадать, что ждет пару в свете беременности Оксаны, если она, конечно, подтвердится.