Окружающие стерпеть не смогли: странные привычки Карла III предали огласке

Новый король Великобритании Карл III отличается щепетильностью, когда речь заходит о путешествиях. И иногда его требования настолько высоки, что далеко не все готовы с ними мириться.

Как оказалось, король весьма требователен к местам, в которых он собирается остановиться. Например, однажды близкий друг позвал его с Камиллой в гости в свой особняк и выделил специально для них гостевую комнату. Накануне утром он заметил несколько грузовиков: гость потребовал полностью заменить убранство комнаты. Он привез свою кровать и постельное белье, собственное сиденье для унитаза и туалетную бумагу, а также напитки. Кроме того, он повесил на стены две картины с пейзажами Шотландии.

Ближайший друг не остался в восторге от инициативы сына Елизаветы. Как пишет портал The List , больше в этот дом монарха и его супругу никогда не приглашали.

На светские мероприятия король тоже предпочитает брать с собой свои вещи. Например, на банкетах всегда можно встретить его емкость для морской соли и любимую подушечку на сиденье.