Окружающие едва могли такое стерпеть: тайную страсть Елизаветы II предали огласке

Будучи королевой Великобритании, Елизавета II находила время не только для своих прямых обязанностей, но и для хобби. Монарх любила верховую езду, увлекалась фотосъемкой. Была у нее и другая страсть, которая несколько портила жизнь окружающим.

Елизавета не жалела большие суммы денег на марки, которые коллекционировала. За свою жизнь она собрала содержащую довольно редкие экземпляры коллекцию стоимостью в сто миллионов фунтов стерлингов.

Королева не упускала ни единой возможности, чтобы похвастаться своими любимыми марками. По словам королевского эксперта Фила Дампира, Ее Величество с гордостью демонстрировала коллекцию гостям Букингемского дворца, в том числе и главам государств. При этом, судя по всему, монарха мало волновало, насколько им интересна данная тема.

Отметим, что первым в королевской семье коллекционировать марки начал сын королевы Виктории — принц Альфред.