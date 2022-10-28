Окружающие ахнут: этим знакам Зодиака удастся похудеть до конца года

Середина осени - самое время задуматься, где, с кем, а главное, в чем встречать Новый год. Если в праздничной программе точно будет корпоратив или светское мероприятие, предполагающее вечерний дресс-код, пора начинать худеть. Помогут в этом советы не только диетолога, но и астролога. Специалисты в сфере эзотерики рассказали, каким знакам зодиака точно удастся сбросить лишнее до конца 2022 года.

Близнецы

С наступлением холодов Близнецы начинают испытывать непреодолимую тягу ко всему вкусненькому, осторому и калорийному. Однако желание всегда выглядеть безупречно помогает им вовремя взять себя в руки и перестать поглощать такие аппетитные, но вредные для фигуры блюда и десерты. Кроме того, настоящим спасением для Близнецов становится физическая активность.

За счет постоянных перемещений в пространстве этот знак легко сгоняет лишние килограммы и приходит в форму.

Лев

Представители огненного знака постоянно из-за чего-то нервничают и заедают или запивают стресс чем-то калорийным. В результате все это оседает у Львов на боках, что невероятно их расстраивает. Астрологи говорят, что как только уроженцам знака удастся достичь гармонии, проблема с лишним весом решится сама собой.

До конца 2022 года Львы приведут в порядок не только свой эмоциональный фон, но и фигуру - Новый год они будут встречать в отличной физической форме.

Весы

Весы - настоящие гедонисты. Они не привыкли отказывать себе в удовольствии отведать какое-нибудь изысканное лакомство или необычный деликатес. Однако привычка баловать себя чем-нибудь вкусненьким имеет неприятный побочный эффект - все калории отражаются на фигуре.

Этой осенью любовь Весов к красоте и эстетике все равно победит - если собственное отражение в зеркале не радует уроженцев знака, они возьмут себя в руки и сбросят лишние килограммы до конца года.

Козерог

Как правило, Козерогам не составляет большого труда находиться в отличной форме. Но и на старушку бывает прорушка - сильный стресс или осенняя хандра заставили уроженцев знака расслабиться и заесть негативные эмоции чем-то сладким.