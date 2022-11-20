Окружат своей любовью: названы самые заботливые знаки Зодиака

В современном мире, где люди, как правило, зациклены исключительно на своих собственных проблемах, искренние забота, внимание и ласка особенно ценны. Кто-то способен спокойно пройти мимо плачущего ребенка, старушки с тяжелыми пакетами или человека, которому явно стало плохо, а кто-то обязательно становится, выяснит, что случилось и окажет необходимую помощь. По мнению астрологов, то, насколько сильно развиты у человека эмпатия и внимание к окружающим, напрямую зависит от знака зодиака. Они назвали знаки, которые готовы безвозмездно дарить людям или братьям нашим меньшим свою заботу.

Рак

Представители водного знака крайне внимательны к своим друзьям и близким. Прекрасно развитая интуиция всегда подскажет Раку, что у дорогого им человека что-то произошло. Мягко и ненавязчиво уроженцы этого знака разузнают, что произошло, помогут всем, чем могут или просто с искренним участием выслушают и побудут рядом. Самоотверженность Рака настолько сильна, что интересы своих домочадцев они нередко ставят выше своих собственных.

В своем стремлении сделать жизнь любимых людей лучше этот знак нередко доходит до жертвенности - они в буквальном смысле слова готовы отдать последнее, чтобы помочь.

Дева

Люди, рожденные под знаком Девы, производят на окружающих впечатление строгих, холодных, закрытых личностей. Но на самом деле под суровой внешностью представителей земного знака скрывается золотое сердце и заботливая душа. Дева не способна пройти мимо котенка, замерзающего на улице - даже если она не сможет оставить его у себя дома, обязательно отдаст на передержку, отвезет в приют для усатых-полосатых или найдет среди своих знакомых нового хозяина.

Близкие Девы всегда могут рассчитывать на ее помощь и поддержку - этот знак никогда не остается равнодушным к чужим проблемам.

Рыбы

Добросердечные Рыбы получают искреннее удовольствие, помогая другим. Если уроженец водного знака видит, что его близкий человек чем-то расстроен, то без всяких раздумий отложит в сторону свои дела и позаботится о страдальце. Также Рыбки охотно приходят на выручку совершенно незнакомым людям. Они без проблем заплатят в общественном транспорте за того, кто забыл дома кошелек, подвезут до дома из школы не только собственного ребенка, но и соседских детей, помогут старушке из другого подъезда с посадкой цветов.