Околеть можно: к этой особенности в европейских домах сложно привыкнуть всем русским

Многие россияне стремятся жить за границей. Однако далеко не все из них могут привыкнуть к бытовым условиям, принятым в европейских домах. Достаточно привести в пример температуру воздуха в типичных квартирах зарубежных жителей.

Обычно европейцы терпят дома холод около +17 градусов. При такой обстановке они стремятся накинуть на себя лишний слой одежды. Для теплолюбивых русских людей подобная температура дома просто невозможна.

Все дело в том, что в европейских южных странах в квартирах часто нет центрального отопления. А в тех домах за границей, где оно имеется, в каждом помещении на батареях установлены счетчики. По истечении месяца жильцы обязаны оплатить истраченную подачу горячей воды. И расходы эти довольно серьезные.

Обычно европейцы за отопление платят порядка 80-150 евро в месяц. Даже при зарплате в 2 тысячи евро такая сумма получается существенной. Отогреться за счет электричества тоже не получится: цены на него выше российских в три раза.