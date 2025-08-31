Okko анонсировал самый уникальный сериал XXI века: конкурентов у «Вегетации» с Серебряковым нет даже в Голливуде

Okko объявил об экранизации романа Алексея Иванова — и сделал ставку на редкий для современных стримингов ход. «Вегетация» станет первым сериалом XXI века, который снимают полностью на киноплёнку.

В эпоху всеобщей «цифры» это уже заявление: проекту хотят придать плотность, атмосферу и фактуру, которых не даст никакой фильтр.

Сюжет: дикие леса и чумные комбайны

Сюжет отправляет нас в недалёкое будущее, на Южный Урал. Леса мутировали, техника обезумела и охотится на людей. Чтобы сдержать хаос, создают спецотряды лесорубов.

Они уничтожают агрессивные «чумоходы» и ищут особые деревья, древесина которых ценится на чёрном рынке. Тут нет иллюзий насчёт выживания — каждый рейд может стать последним, но на кону огромные деньги.

Подогревает интерес и главный герой: парень проснулся в лесу с амнезией, пришел в город и наткнулся на брата-близнеца. Они то и ввяжутся в миссию века.

Актёры и масштаб

В главных ролях — Алексей Серебряков, Денис Косиков и Ксения Трейстер. Вместе с ними сыграют Алексей Розин, Владимир Гарцунов, Дмитрий Чеботарёв и даже режиссер Юрий Быков, получивший второстепенную роль. Снимает Максим Свешников, за производство отвечает студия «Среда».

Okko уже показал первые кадры со съёмочной площадки. В кадре — густые туманы, мокрые земли и тёмные леса. Визуально сериал обещает быть тяжёлым, насыщенным и реалистичным. Плёнка подчёркивает именно это: никакой стерильности, только сырая фактура и работа с живым светом.

Потенциальный хит

В век тотальной постобработки и CGI решение Okko отказаться от цифры делает «Вегетацию» событием до выхода. Это редкая попытка вернуться к истокам, даже трейлер за счет шумов выглядит фактурно и привлекательно.

Судя по анонсу, Okko готовит ставку не просто на жанровое шоу, а на визуальный блокбастер в духе картин Тарковского. Премьера эксклюзивно на платформе, дата выхода пока не раскрыта, но это уже один из главных российских сериалов 2025 года.

