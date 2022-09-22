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Оказывается, в Индии сняли ремейк «Друзей»: это незабываемое зрелище

22 сентября 2022 08:15
Оказывается, в Индии сняли ремейк «Друзей»: это незабываемое зрелище

Проект был востребован только на местном телевидении.

Сериал «Друзья» за 10 сезонов с 1994 года стал культовым проектом на телевидении. Он дал старт съемкам целого ряда ситкомов о жизни группы молодых людей, ставших друг другу очень близкими волею обстоятельств. Оказалось, что даже в Индии был свой проект «Привет, друзья» — именно под таким названием выходил на ТВ ремейк американского сериала. Правда, популярным по всему миру он так и не стал.

Пользователи Сети винят в этом вторичность идей. Индийские шоураннеры просто использовали ситуации и шутки оригинального сериала, которые в исполнении других актеров звучали странно. В эпизоды даже не получилось привнести местный колорит, которым богата восточная страна. Оказывается, в Индии сняли ремейк «Друзей»: это незабываемое зрелище

Минусом стал и актерский каст. Если между американскими актерами чувствовалась связь и особая энергетика, то их индийские коллеги даже не старались прочувствовать сюжет, лишь повторяя заученные слова. Из-за этого персонажи путались у зрителей между собой.

«Можно ведь было придумать что-то оригинальное и самобытное, а не паразитировать на первоисточнике», «При любой погоде получится никуда не годная подделка под культовый сериал, любимый миллионами», «Зачем вообще переснимать шедевры?» — удивляются пользователи Сети.

Фото: Кадры из сериалов «Друзья», «Привет, друзья»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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