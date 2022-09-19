Оказывается, у «Вам и не снилось…» есть продолжение: не для слабонервных

Фильм «Вам и не снилось...» 1981 года был основан на повести Галины Щербаковой. Но существовало и продолжение истории про Катю и Рому. Дочь Щербаковой Екатерина Шпиллер написала книгу «Вам и не снилось. 15 лет спустя», в которой представила, как развивались дальше отношения главных героев.

По ее версии, после падения из окна Рома выжил, получив шрам на всю оставшуюся жизнь. Он женился на Кате, а вскоре их семья пополнилась дочкой. Но 90-е годы разрушили крепкие отношения влюбленных: Рома старался заработать каждую копейку, пока его жена даже и не думала о том, чтобы устроиться на работу. Вместо этого Катя всеми силами стремилась расстроить отношения своего младшего брата с взрослой женщиной.

В итоге она остается одна. Рома, ее первая любовь, уходит к бывшей однокласснице Алене, которая за прошедшие годы преуспела в работе. Однако, пользователи Сети такой финал не оценили. По их мнению, историю искренних подростковых отношений не нужно было «дописывать».