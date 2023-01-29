Оказывается, у стран тоже есть знаки зодиака: вы не догадаетесь, кто Россия

Знаки зодиака научились определять еще во времена древнего Вавилона, и с тех пор они прочно вошли в жизнь людей. Астрологи определяют с их помощью характер и судьбу человека, и, как оказалось, их метафизические свойства можно применить даже к странам.

Как уверены эксперты, Россия полностью соответствует знаку Водолея. Ее характеру и истории свойственны бесшабашность, свободолюбие, легкость и альтруизм. При этом законопослушность и педантичность точно не входят в перечень характеристик страны и ее жителей.

В определении знака зодиака эксперты исходили из основных стереотипов о России. Так, во всем мире известны гостеприимность граждан страны и готовность помочь в сложной ситуации. К тому же россияне во все времена отличались упрямством и силой духа, что неоднократно доказывали в сложные исторические времена.