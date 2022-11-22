Оказывается, у самого глупого платья на «Оскаре» был тайный смысл

В 2001 году экстравагантная певица Бьорк дебютировала на «Оскаре». К выбору наряда на красную дорожку она подошла очень ответственно. Ее старания окупились сполна: платье белого лебедя до сих про считается одним из самых странных и глупых нарядов за всю историю церемонии.

Перед публикой исполнительница появилась в коротком мини. На пышной юбке была создана имитация лебединых перьев, а клюв птицы был перекинут за шею Бьорк. Все пикантные места были прикрыты телесной сеткой. В руках девушка держала сумочку в виде яйца. Наряд создал македонский дизайнер Марьян Пежоски, с которым часто сотрудничала певица.

Оказалось, что у платья был и свой тайный смысл. Он символизировал собой фертильность — способность производить потомство. Кроме того, Бьорк первая надела на церемонию мини, до этого дамы щеголяли лишь в элегантных макси-нарядах. С тех пор каждая красная дорожка «Оскара» превращается в соревнование оригинальности и эпатажа. А культовое платье Бьорк долгое время находилось в музее, пока в 2005 году не ушло с молотка на аукционе.