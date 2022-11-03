Оказывается, у «Кин-дза-дза!» есть продолжение: зрители не сдержали эмоций

Продолжение культовой антиутопии «Кин-дза-дза!» вышло в 2012 году, но даже не все поклонники картины знают об этом. Георгий Данелия, создатель оригинального фильма, сделал мультфильм «Ку! Кин-дза-дза», почти полностью повторяющий основной сюжет. Впрочем, ключевых персонажей коснулись некоторые изменения. Скрипач превратился в виолончелиста, а дядя Вова — в диджея Толика. Новых неожиданных поворотов в сюжете нет: мы видим ту же историю, только в формате мультипликации. Даже саундтрек почти не изменили.

«Ку! Кин-дза-дза» озадачил зрителей, оставив их в недоумении. Многие не могли понять, для чего и для кого Данелия снял мультик. История совсем не расширяет оригинальную вселенную, не удивляет сюжетными поворотами или яркими героями. Прежние шутки уже не работают, здесь они звучат нелепо и вымученно.

Единственный плюс, по мнению зрителей, в том, что такой формат подойдет детям, ведь сам фильм «Кин-дза-дза!» тяжеловат для их восприятия.