Оказывается, у американцев была своя Раневская: в чем она обошла звезду СССР

Все знают, что легендарная Фаина Георгиевна Раневская никогда не лезла за словом в карман ни на съемках, ни в жизни. Цитаты великой актрисы до сих пор передаются из уст в уста. Поэтому иногда даже невозможно точно сказать, принадлежат ли великой актрисе какие-то слова или нет.

Но, оказывается, в США была столь же знаменитая звезда экрана, крылатые выражения которой давно стали частью американского кинематографа. Речь идет об актрисе Бетт Дэвис, которая за полвека своей экранной карьеры дважды удостаивалась «Оскара», а еще стала единственным за всю историю мирового кино человеком, которого номинировали на получение легендарной статуэтки.

Правда, в одном миссис Дэвис сумела обойти Фаину Георгиевну: если Раневская всю свою жизнь прожила без мужа и детей, то Бетт была замужем целых четыре раза и родила троих детей — Майкла, Марго и Барбару.

А вот в своих жизненных наблюдениях и остроте высказываний любимице всей Америки не было равных: так же, как и Раневской в СССР. Именно Бетт Дэвис была автором знаменитых на весь Голливуд фраз о том, что она «всегда хотела выигрывать, даже если пекла печенье», или о том, что «вы не были родителем, если вас никогда не ненавидел ваш ребенок».