Оказывается, таксисты в СССР давали клиентам разных категорий клички: они очень странные

Зарабатывать извозом в советские времена, как и сегодня, было делом опасным, но прибыльным. В месяц таксист зарабатывал в два раза больше инженера (250-300 рублей против 120-180). Это с учетом чаевых, хотя их оставляли не все. Именно этот признак лег в основу неформальной классификации пассажиров.

Обычно клиент платил 20 копеек за посадку и далее еще по 20 копеек за каждый километр поездки. Оставлять на чай считалось, как и в наши дни, хорошим тоном.

Тот, кто не скупился на денежную благодарность водителю, получал прозвище «сладкий». Тот, кто давал на чай сумму, не превышающую стоимость посадки, считался «шляпой». А пассажиры, которые ограничивались мелочью, и вовсе становились в глазах таксистов «лапшой».

Примечательно, что прозвища были и у самих сотрудников такси. Здесь критерием выступало место посадки. «Шляповоз» возит тех, кто ловит машину на улице. «Мебельщики» работают у соответствующих магазинов. «Дальнобойщики» же специализировались на рейсах по пригороду.