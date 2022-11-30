Оказывается, шведы сняли своего «Карлсона»: почувствуете неладное с первого взгляда

Советская экранизация сказки Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» вышла в конце 60-х. Юные зрители сначала СССР, а после и других стран остались в восторге от работы Бориса Степанцева, поэтому спустя некоторое время вышло продолжение. При этом на родине героев в Швеции мультипликаторы долгие годы не были заинтересованы в переносе истории на экраны.

Мультфильм о Карлсоне, сделанный кинокомпанией Trickompany, вышел на экраны в 2002 году. Создатели решили экранизировать сразу все три книги Линдгрен, поэтому продолжительность фильма составила около 80 минут. В работе над картиной принимали участие многие знаменитые шведские актеры, однако зрители не остались в восторге от результата.

Как отмечают многие, версия 2002 года очень похожа на советскую экранизацию. Художники использовали те же образы, а во многих сценах даже не попытались внести что-то новое, поэтому мультфильм похож, как считают зрители, на ремейк советской версии.