Оказывается, семья принцессы Дианы отвергла Меган: что сказал Гарри ее брат

После женитьбы принца Гарри на Меган Маркл в прессе появились сравнения его матери Дианы Спенсер и новоиспеченной герцогини. Сообщалось, что обе женщины добрые и участливые, много времени уделяют благотворительности и противостоят деспотии королевской семьи. Сам Гарри тоже охотно поддерживал мнение о сходстве своей жены и матери. Но семья принцессы Дианы его позицию не разделяла и отвергла Меган.

Оказалось, что сестры Спенсер прохладно восприняли Маркл, не понимая, как она впишется в королевскую семью. Кроме того, грубая и резкая женщина не казалась им похожей на их ранимую и мягкую сестру. А младший брат Дианы Чарльз и вовсе пытался несколько раз отговорить племянника от свадьбы. Мужчина сам был женат трижды и считал, что Гарри делает ошибку, когда торопится с браком. Но герцога такое упрямство родственников только подстегнуло: он даже перенес свадьбу на более раннюю дату. А в семье матери принц сильно разочаровался, пишет Express.Uk.