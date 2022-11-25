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Оказывается, семья принцессы Дианы отвергла Меган: что сказал Гарри ее брат

25 ноября 2022 15:00
Оказывается, семья принцессы Дианы отвергла Меган: что сказал Гарри ее брат

Родственники отговаривали принца от свадьбы.

После женитьбы принца Гарри на Меган Маркл в прессе появились сравнения его матери Дианы Спенсер и новоиспеченной герцогини. Сообщалось, что обе женщины добрые и участливые, много времени уделяют благотворительности и противостоят деспотии королевской семьи. Сам Гарри тоже охотно поддерживал мнение о сходстве своей жены и матери. Но семья принцессы Дианы его позицию не разделяла и отвергла Меган.

Оказалось, что сестры Спенсер прохладно восприняли Маркл, не понимая, как она впишется в королевскую семью. Кроме того, грубая и резкая женщина не казалась им похожей на их ранимую и мягкую сестру. А младший брат Дианы Чарльз и вовсе пытался несколько раз отговорить племянника от свадьбы. Мужчина сам был женат трижды и считал, что Гарри делает ошибку, когда торопится с браком. Но герцога такое упрямство родственников только подстегнуло: он даже перенес свадьбу на более раннюю дату. А в семье матери принц сильно разочаровался, пишет Express.Uk.

«Если бы Диана была жива, то Гарри не женился бы на Меган», «Диана точно в обморок упала бы от такого сравнения», «Это Меган внушила Гарри», — считают комментаторы в Сети.

Фото: Globallookpress.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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