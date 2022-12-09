Оказывается, Раневская отказалась озвучивать Фрекен Бок: что возмутило актрису

Мультфильм «Малыш и Карлсон» появился на советских экранах в 1968 году. Картина сразу же полюбилась зрителям, а в особенности высоко они ценили озвучку главных героев, которой занимались прославленные артисты. При этом, как оказалось, Фаина Раневская, подарившая голос Фрекен Бок, могла и не появиться в знаменитом мультфильме.

Дело в том, что актрису не устроил внешний вид ее героини. Когда режиссер Борис Степанцев предложил ей озвучить домоправительницу семьи Малыша, она отказалась и заявила, что пойдет на этот шаг, только если художники перерисуют персонажа.

Так как Степанцев очень хотел поработать с Раневской, которая ни до, ни после не занималась озвучкой мультфильмов, он не был удовлетворен отказом. Постановщик потратил много времени на уговоры, но в итоге договорился с Раневской. Прославленная артистка согласилась на условия, но в конце вновь едва не сорвала работу над мультфильмом. Дело в том, что она отказалась произносить фразу «Милый, милый...» вслед улетающему Карлсону, ведь до этого у нее была точно такая же реплика в фильме «Весна». Степанову пришлось идти на хитрость и просить свою помощницу Раису, которая прекрасно имитировала чужие голоса, заменить артистку.