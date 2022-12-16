Оказывается, Караченцов играл у Гайдая: только самые внимательные услышали где

Леонид Гайдай был известен тем, что часто работал с одними и теми же актерами. Среди его любимчиков были Георгий Вицин, Леонид Куравлев, Сергей Филиппов, Юрий Никулин и многие другие. Кроме того, в его фильмах «засветились» Андрей Миронов, Савелий Крамаров, Рина Зеленая. Оказалось, что даже Николай Караченцов играл у Гайдая — правда, для большинства зрителей это осталось незамеченным.

А ведь именно голос актера звучит в песне в начале картины «Опасно для жизни». Тем не менее в кадре Николай так и не появился. Надо сказать, что режиссер еще несколько раз прибегал к похожему трюку и задействовал известных звезд исключительно в санудтреках. Например, Валерий Золотухин три раза исполнял песни в фильмах Гайдая.

А вокал Михаила Боярского можно услышать в композиции «За удачей спешим» в ленте «Спортлото-82». При этом актер проходил пробы на роль Степана и жениха Тани. Харизматичный Боярский не вписывался в утвержденный актерский состав, но постановщику так жаль было с ним расставаться, что он доверил ему песню.