Оказывается, это Саид мог стать жертвой Жади при разводе: о чем умолчал «Клон»

Сериал «Клон» раскрыл миллионам поклонников со всего мира особенности жизни восточных стран. Многие зрители с удивлением узнавали, как устроен быт в обычных марокканских семьях, однако, как оказалось, создатели проекта решили обмануть своих фанатов.

По версии сценаристов, мужчины в восточных семья должны три раза произнести «Развожусь!», чего достаточно для официального расторжения отношений. На самом же деле в подобных ситуациях необходимо заявить о своих намерениях всего лишь один раз, чтобы официально расторгнуть отношения.

При этом супруга не останется на улице без средств к существованию. Дело в том, что муж и жена подписывают специальные бумаги, в которых указывается размер выплат и компенсаций, предназначенный для супруги после разрыва.

И именно поэтому на самом деле Жади осталась бы победительницей в конфликте с Саидом. Героиня сериала покинула бы своего мужа с большим запасом денег и обеспечила бы, вероятнее всего, себя на всю оставшуюся жизнь.