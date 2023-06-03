Оказавшаяся на дне внучка Гурченко опустила руки: ей помогают чужие люди (фото)

Единственная внучка Людмилы Гурченко Елена Королева не смогла стать успешной артисткой. Наследница звезды вынуждена влачить жалкое существование, еле сводя концы с концами.

Королева осталась без работы еще во время пандемии коронавируса: шоу, где она работала редактором, закрылись. С тех пор родственница актрисы никак не может наладить свою жизнь. При этом она должна в одиночку заботиться о маленькой дочери Таисии.

Чтобы не остаться без денег, Елена приняла непростое решение — продать дачу своей знаменитой бабушки. Правда, найти покупателя на недвижимость никак не получается.

Оказавшуюся на дне Королеву поддерживает лишь Прохор Шаляпин . В своем Telegram-канале музыкант признался, что Елена опустила руки и совсем запустила себя. Певец не мог наблюдать такое жалкое зрелище и отправил подругу в салон красоты, чтобы она могла преобразиться. Артист уверяет, что не бросит внучку Людмилы Марковны один на один с ее бедой.