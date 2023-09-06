Оказался трусом: неожиданное откровение Луппиан заставит иначе посмотреть на Боярского

У Михаила Боярского репутация романтика и настоящего джентльмена. Интеллигентный, смелый и мужественный на экране, кажется, он такой же и в реальной жизни. Однако советского д’Артаньяна «сдала с потрохами» верная супруга Лариса Луппиан.

Актриса призналась, что она не была первой любовью Боярского. Будущие супруги встретили друг друга через несколько лет после того, как артист пережил болезненное расставание. Секс-символ советского кино был влюблен в сокурсницу — красавицу Надежду Дворскую, однако вскоре бурный роман сошел на нет. Причина разрыва таилась не в угасших чувствах: во всем виновата властная мать Михаила Боярского Екатерина Михайловна, запретившая сыну вести любимую под венец.