Оказался предателем: Костомаров раскаялся в непростительном поступке

Не все помнят, что до Татьяны Навки Роман Костомаров катался в паре с Екатериной Давыдовой. Мать фигуристки, Лидия Караваева, даже была первым тренером звезды. Каково же было всеобщее удивление, когда спортсмен захотел сменить партнершу. Да и сам чемпион понимал: поступает нехорошо. Долго решался на такой неоднозначный шаг. Из-за этого до сих пор порой испытывает вину.

Даже после того, как Костомаров слезно попросил прощения у бывшей наставницы, легче на душе не стало. Он признался Лере Кудрявцевой: говорить о случившемся может только как о предательстве. Но уже ничего не воротишь.