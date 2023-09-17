Оказался предателем: Костомаров раскаялся в непростительном поступке
Спортсмен вовсе не белый и пушистый.
Не все помнят, что до Татьяны Навки Роман Костомаров катался в паре с Екатериной Давыдовой. Мать фигуристки, Лидия Караваева, даже была первым тренером звезды. Каково же было всеобщее удивление, когда спортсмен захотел сменить партнершу. Да и сам чемпион понимал: поступает нехорошо. Долго решался на такой неоднозначный шаг. Из-за этого до сих пор порой испытывает вину.
Даже после того, как Костомаров слезно попросил прощения у бывшей наставницы, легче на душе не стало. Он признался Лере Кудрявцевой: говорить о случившемся может только как о предательстве. Но уже ничего не воротишь.
«Жесткий вид спорта у нас, танцы на льду, фигурное катание. Приходится предавать людей...
С Катей потом мы не общались, с 98 года, когда я уехал, и до чемпионата мира-2005. Потом на банкете за все попросил прощения у Лидии Караваевой. Это было до слез, и сейчас накатывает», — разоткровенничался фигурист в шоу «Секрет на миллион».