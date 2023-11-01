Оказался отрицательным персонажем: этот факт не расскажут в документальном фильме об Абдулове

Вместе с Ириной Алферовой по Александру Абдулову сходила с ума вся страна. Очередь из «невест» при живой жене никогда не заканчивалась. Но секс-символ поколения и всеобщий любимец был идеальным только в прессе и на обложках глянца. Характером артист обладал прескверным.

Например, в разгар съемок «Самой обаятельной и привлекательной» Абдулов внезапно пропал на две недели, сославшись на болезнь. Но, когда Алексей Бажанов собрался узнать о здоровье звезды, оказалось, что никакой он не больной. А прохлаждается на гастролях на Сахалине. Это могло закончиться для Абдулова очень плохо.

Но режиссер прикрыл его и не стал позорить публично, правда, лично высказал врунишке-артисту свое «фи». Драки, которую чуть не затеял с Бажановым актер, едва удалось избежать.