Оказался меркантильным нахалом: Бабкина порвала с молодым фаворитом

Последние месяцы поклонники Надежды Бабкиной активно обсуждали ее роман с молодым артистом Сергеем Рябовым. Знаменитость устроила протеже в свой театр, и даже свободное время они проводили вместе. Публика была уверена, что между Бабкиной и Рябовым роман. Однако не так давно стало известно, что фаворит исполнительницы ушел от нее.

По данным «Комсомольской правды», Рябов подал заявление на увольнение из театра артистки, которое певица подписала. По одной из версий, его не устроила зарплата. По другой — он мечтал занять позицию финансового директора сцены, но Бабкина не пошла на этот шаг.

Случившееся стало большим шоком для других сотрудников театра. Как рассказали артисты в интервью, они не ожидали, что Рябов уволится, ведь у них сложились с Бабкиной весьма крепкие и доверительные отношения.

«Отношение к Рябову было у Надежды особенным. Она к нему прислушивалась. Даже отдыхать ездили вместе», — рассказали коллеги певицы.

Сам Рябов, а также Бабкина пока никак не прокомментировали ситуацию. Знаменитости хранят молчание и игнорируют вопросы прессы и фанатов.