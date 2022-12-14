Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»

Скандальное шоу «Дом-2» вновь ждут большие перемены. Команда ведущих проекта останется без Влада Кадони — звезду экрана решили уволить.

Причина для такого поворота событий веская. Выяснилось, что Кадони оказался хуже Ольги Бузовой, которая два года назад попросту сбежала со съемочной площадки, а затем заявила, что пришло ее время двигаться дальше. Влад сбегать не стал, но и довольствоваться работой на одной лишь телестройке не захотел.

Как пишет портал Super , ведущий вместе с Алексеем Михайловским, бывшим генеральным продюсером «Дома-2», задумал выпустить в эфир новое шоу на канале-конкуренте. В планах Кадони приобщить к созданию проекта, похожего по формату на «Пусть говорят», лучших сотрудников скандальной телестройки. Такой нож в спину работодатели Влада простить ему не смогли, а потому, согласно инсайдерской информации, указали ему на дверь.