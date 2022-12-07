Оказалось, могила Вицина осталась без памятника не просто так: страна зря возмущалась

Георгий Вицин скончался осенью 2001 года, что стало большой неожиданностью для его многочисленных поклонников. Большое число фанатов стекались со всей страны, чтобы попрощаться с любимым артистом, и на Ваганьковском кладбище они видели не большой памятник, а обычную могильную плиту. Некоторые даже начали обвинять родных артиста, которые якобы решили не заботиться о захоронении Вицина, но, как оказалось, его близкие отказались от памятника по другой причине.

По словам дочери актера Натальи, она сразу же начала заниматься разработкой памятника. Ей удалось подготовить проект, но в то время работники таблоидов в погоне за сенсацией несколько раз готовили материалы о могиле Вицина. Например, они специально крали портрет с захоронения, выпускали громкую новость, а потом возвращали его обратно. Из-за этого Наталья решила, что безопаснее будет оставить обычную могильную плиту, ведь дорогой памятник могли украсть или испортить.

«Я поняла, что если поставлю, то от него обязательно что-нибудь отпилят, чтобы придумать очередной повод для „статьи“. Поэтому на могиле Вицина стоит обычная плита и не более», — рассказала Наталья в беседе с «Комсомольской правдой».

За прошедшие годы наследница знаменитости так и не отказалась от своих убеждений. На могиле Вицина до сих пор стоит скромная плита, на которой указано лишь его имя и годы жизни.