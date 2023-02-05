Оказались в Америке: такими героев «Простоквашино» вы точно не видели
Модный тренд добрался и до советских мультфильмов.
Сегодня с помощью нейросетей можно посмотреть, как любимые персонажи или исторические личности будут выглядеть в непривычных для себя обстоятельствах. Героев «Простоквашино» тоже решили поместить в удивительные для них условия.
Это произошло благодаря работе Александра Доброкотова, который с помощью искусственного интеллекта сгенерировал множество картинок. На них любимые персонажи советского мультфильма попали в реалии стандартного американского ситкома 80-х годов.
На иллюстрациях можно заметить, как привычный деревенский домик из «Простоквашино» превратился в двухэтажный коттедж.
Папа Дяди Фёдора стал похож на одного из президентов США Авраама Линкольна, а Матроскин и Шарик напоминают искусственных кукол.
Сам главный герой не сильно изменился и остался улыбчивым рыжеволосым мальчиком, но его мама начала выглядеть действительно пугающе, поскольку именно ее внешность оказалась слишком реалистичной.