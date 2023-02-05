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Оказались в Америке: такими героев «Простоквашино» вы точно не видели

5 февраля 2023 11:30
Оказались в Америке: такими героев «Простоквашино» вы точно не видели

Модный тренд добрался и до советских мультфильмов.

Сегодня с помощью нейросетей можно посмотреть, как любимые персонажи или исторические личности будут выглядеть в непривычных для себя обстоятельствах. Героев «Простоквашино» тоже решили поместить в удивительные для них условия.

Это произошло благодаря работе Александра Доброкотова, который с помощью искусственного интеллекта сгенерировал множество картинок. На них любимые персонажи советского мультфильма попали в реалии стандартного американского ситкома 80-х годов.

Оказались в Америке: такими героев «Простоквашино» вы точно не видели

На иллюстрациях можно заметить, как привычный деревенский домик из «Простоквашино» превратился в двухэтажный коттедж.

Оказались в Америке: такими героев «Простоквашино» вы точно не видели

Папа Дяди Фёдора стал похож на одного из президентов США Авраама Линкольна, а Матроскин и Шарик напоминают искусственных кукол.

Оказались в Америке: такими героев «Простоквашино» вы точно не видели

Сам главный герой не сильно изменился и остался улыбчивым рыжеволосым мальчиком, но его мама начала выглядеть действительно пугающе, поскольку именно ее внешность оказалась слишком реалистичной.

Оказались в Америке: такими героев «Простоквашино» вы точно не виделиОказались в Америке: такими героев «Простоквашино» вы точно не видели
Фото: кадры из YouTube видео (2022), Legion-Media, кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино" (1978)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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