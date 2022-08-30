Оказались на полу: Крутой и Басков сцепились на публике из-за компромата

Не так давно в своих социальных сетях Игорь Крутой поделился комичным видео, в котором он борется с Николаем Басковым из-за телефона. Многие пользователи Сети предполагали, что ролик является постановочным, а на самом деле музыканты не позволили бы себе публичное выяснение отношений. Как оказалось, пикантная ситуация произошла на самом деле.

По словам Крутого, в тот раз он тайно снимал Баскова, который делился с Сергеем Лазаревым секретами шоу-бизнеса. Сначала музыкант не замечал съемку, а после обратил внимание на телефон в руках композитора. Это и стало поводом для драки: артист пытался забрать камеру и удалить запись.

«Пытается выбить телефон из рук. В итоге мы оказались на полу», — вспоминает композитор в эфире YouTube-шоу Алены Жигаловой .

В итоге Крутому и Лазареву все-таки удалось выложить ролик в Сеть, где он набрал около двух миллионов просмотров.