Оказалась за решеткой из-за любви: о прошлом звезды советского кино умалчивали годами

В жизни советской актрисы Зои Федоровой произошла страшная трагедия. Всему виной оказался ее роман с американцем Джексоном Тейтом.

Влюбленные встретились в начале 1945 года, и между ними сразу проскочила искра. Скрывать свой роман они не стали. Впрочем, тогда это и не требовалось. Поскольку США были союзниками СССР во Второй мировой войне, правительство закрывало глаза на отношения Федоровой с иностранцем.

Однако все изменилось после победы над гитлеровской Германией. Власти Советского Союза выслали Тейта из страны, объявив его персоной нон грата. В это время его возлюбленная была на гастролях. О том, что она находилась в интересном положении, ее избранник так и не узнал.

Впоследствии, чтобы скрыть рождение дочери от иностранца, Федорова обручилась с композитором Александром Рязановым. Это не помогло артистке избежать наказания: ее обвинили в шпионаже и приговорили к девяти годам тюремного заключения. На свободу актриса вышла в 1955 году и поспешила встретиться с дочерью Викторией, которая все это время жила у ее сестры Александры.

Впоследствии артистка рассказала наследнице правду о ее отце. Дошли новости о дочери и до Тейта, который сначала отказывался верить в то, что Федорова родила ребенка именно от него. Когда Виктории было 29 лет, она встретилась с папой, прилетев в США, где впоследствии и осталась, поскольку вышла замуж за американского пилота.

Увиделась с Тейтом и Федорова, приехавшая в Америку, чтобы навестить дочь и познакомиться с новорожденным внуком: впоследствии совместные кадры артистки с наследницей и малышом показали в рамках программы «Пусть говорят». Однако воссоединения влюбленных не случилось. Когда актрисе довелось прилететь в США во второй раз, Джексона уже не было в живых.