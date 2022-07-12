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Киноафиша Статьи Оказалась в центре громкого скандала: 72-летняя Бабкина получила новый удар

Оказалась в центре громкого скандала: 72-летняя Бабкина получила новый удар

12 июля 2022 13:30
Оказалась в центре громкого скандала: 72-летняя Бабкина получила новый удар

Дочери Василия Шукшина подали иск против театра артистки.

Наследницы Василия Шукшина оказались недовольны действиями Надежды Бабкиной как руководительницы театра «Русская песня». Уже несколько лет там с успехом идет спектакль «Калина красная». Но, как выяснилось, последний год показы постановки происходят не совсем легально.

Старшая и младшая дочери Шукшина, Екатерина и Ольга, подали иск в суд, настаивая на том, что с ними вопрос об авторских правах на творчество писателя не урегулировали. Как выяснилось, срок действия лицензионного договора с наследницами Шукшина истек еще в прошлом году, однако спектакль до сих пор ставят в театре. Более того, Екатерина критикует и сюжет постановки, считая, что замысел Шукшина авторы представления серьезно нарушили.

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72-летняя Бабкина, попавшая в центр громкого скандала, никак не комментирует ситуацию. Между тем в спектакле играет средняя дочь Шукшина Мария. Возможно, с ней и с ее матерью Лидией Федосеевой-Шукшиной «Русская песня» и заключила договор. Но тот факт, что юристы театра не учли права всех наследников, — это просчет в работе учреждения, сообщили изданию «Комсомольская правда» эксперты.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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