Оказалась никому не нужна: как живет россиянка, чей брак с королем обернулся скандалом

Оксана Воеводина была близка к мечте многих девушек и даже от части осуществила ее. Девушка вышла замуж за короля Малайзии, который через год ее бросил.

История их знакомства окутана тайной, но известно, что ради брака с султаном модель даже приняла ислам. Мухаммад тоже пошёл на жертвы ради счастливой семьи и отрёкся от престола.

Однако молодожены зря так слепо верили в свои отношения.

Всего через месяц после рождения сына пара подала на развод.

Сейчас Оксана пытается убедить бывшего мужа в том, что их общему сыну нужен отец, но особых успехов на этом пути нет. Поняв, что помощи от султана она не получит, молодая мама решила начать развивать свой бизнес, а также делать первые шаги к онлайн-обучению. Она уже выпустила несколько гайдов на тему правильного питания и подборки косметики для качественного макияжа.