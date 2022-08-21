Забраковали из-за явного дефекта: Гурченко потерпела обидное фиаско при жизни

Будучи молодой Людмила Гурченко была практически очень востребованой актрисой. Видеть звезду в своих лентах мечтали многие советские режиссеры. Знаменитость и представить не могла, что участие в одном из проектов закончится для нее так быстро и так печально.

В основу «Гусарской баллады» легла пьеса «Давным-давно», главную роль Шурочки в которой должна была сыграть известная актриса. Изначально планировалось, что эту ответственность доверят именно Гурченко: звезда была любимицей Рязанова. Однако в момент итогового выбора прямо перед съемками режиссер ответил ей отказом

К такому сама Гурченко была явно не готова. К тому же, позже и вовсе выяснилось — так тщательно следящая за внешним видом звезда оказалась «слишком худой», чтобы носить мужской костюм, который был так необходим в нескольких эпизодах.

Знаменитость, впрочем, свою обиду ни разу не выказала. Говорить об этой истории певица никогда не спешила, как будто ее и вовсе не существовало, сообщает LifeHacker.