Оказалась фатальной: известная актриса не смолчала об ошибке Градского

31-летняя Нино Нинидзе может похвастаться не только актерским талантом, но и богатыми вокальными данными. Пять лет назад у нее выпал шанс продемонстрировать это поклонникам — тогда актриса решила принять участие в слепых прослушиваниях на популярное шоу «Голос». В тот период Нинидзе была поглощена заботами о недавно родившемся сыне и хотела разнообразить декрет новыми впечатлениями. Но их сложно назвать положительными.

Нино призналась в беседе с порталом wmj , что очень переживала перед выступлением. Она выбрала для исполнения нежную и лиричную композицию, хорошо подходившую к ее образу хрупкой блондинки. И хотя голос девушки впечатлил зрителей, никто из судей к Нинидзе так и не повернулся. По ее словам, после того как наставники увидели ее, в студии повисло молчание. Первым нарушил его композитор Александр Градский. По его мнению, тот факт, что никто из них не выбрал Нино, стал фатальной ошибкой.

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Сама актриса к провалу отнеслась достаточно спокойно. Она считает, что ее могло подвести и волнение, и слишком короткая песня, и неверно взятые ноты.