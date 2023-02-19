Окатила Кейт Миддлтон грязью еще до знакомства: выходка Меган Маркл шокировала народ

Отношения Меган Маркл и Кейт Миддлтон не задались еще до того, как жена Гарри оказалась во дворце. Все началось с блога, который вела будущая герцогиня Сассекская. Тогда Меган была малоизвестной актрисой и даже не задумывалась о том, что когда-то станет частью королевской семьи. Однажды Маркл в своем блоге пустилась в рассуждения на тему свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

В своих изречениях будущая герцогиня выразила свое отношение к королевской семье, которое нельзя назвать уважительным. Маркл написала, что все маленькие девочки мечтают стать принцессами. Но она, в отличие от них, фанатела от мультгероини Ши-Ры, которая была принцессой Власти.

Кроме того, актриса отметила излишнюю помпезность и пышность свадебного торжества и посетовала на то, что все разговоры посвящены одной лишь Кейт. Забавно, что после изгнания Меган и Гарри из семьи принц всячески доказывал, что его жена мало что знала о королевской семье до прибытия во дворец. Но ее веб-сайт говорит об обратном.

Маркл, конечно, постаралась зачистить все улики и удалила свой блог. Однако эта информация однажды «всплыла», ведь Интернет помнит все. Да и соблазн очередной раз упрекнуть Меган в лицемерии и двуличии слишком велик. Тем более она сама дала отличный повод для этого.