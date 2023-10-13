«Охватил ужас»: Захарова никогда не забудет эту выходку Абдулова

За свою актерскую карьеру Александра Захарова видела немало. Но один случай особенно запомнился актрисе. Дело было во время работы над культовым фильмом «Формула любви».

Экранным партнером дочери Марка Захарова был Александр Абдулов. Во время съемок эпизода на сеновале легенда советского кино отличился. Звездная наследница никогда не забудет выходку своего ныне покойного коллеги по цеху.

Знаменитости лежали в сене, как вдруг любимец публики сказал своей напарнице, что там повсюду ползают клещи и разные жуки.

«Меня охватил ужас», — призналась артистка.

По словам звезды, напугав ее до смерти, Абдулов сладко уснул.

Пока шутник отдыхал перед началом творческого процесса, его «жертва» осталась в панике ждать, когда же операторы закончат выставлять свет. Как бы там ни было, обиду на Абдулова Александра Марковна не затаила.