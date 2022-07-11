Охрана отреагировать не успела: конфликт Агутина с фанатом слили в Сеть

Выступление Леонида Агутина на концерте в Миассе обернулось неприятным инцидентом. Во время исполнения одной из песен на сцену выбежал фанат из числа зрителей. Мужчина забрался на открытую сцену и попытался подойти к певцу вплотную. Причем охрана отреагировать не успела, поэтому исполнитель был вынужден сам себя защищать. Леонид на секунду отвлекся от гитары и резко оттолкнул мужчину. Его конфликт с фанатом слили в Сеть, сообщает издание «СтарХит ».

Певец не стал устраивать скандал и лишь признался, что настойчивый поклонник испортил ему настроение. А вот пользователи соцсетей удивились непрофессионализму охраны на концерте.

«Такую охрану надо выгонять», «Охрана где? Уволить!», «Может, сделать замечание организаторам», — написали в социальных сетях.

Напомним, несколько недель назад аналогичный случай произошел с певицей МакSим. Ее поклонница выскочила на сцену и так сильно дернула певицу за руку, что та упала на пол.