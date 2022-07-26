Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Поклонники не всегда сдерживают свои эмоции при виде артиста.
Филипп Киркоров взбудоражил поклонников, рассказав, как поклонница едва не сорвала его концерт. Инцидент произошел во время выступления артиста в Геленджике.
Знаменитый артист регулярно рассказывает о любви своих поклонников. Как оказалось, многие из них не могут сдержать свои чувства во время выступлений певца и буквально бросаются ему на шею. Подобный инцидент произошел во время тура артиста, когда фанатка выбежала к Киркорову и начала целовать его. Музыканту даже пришлось прервать выступление, ведь порыв чувств поклонницы не дал ему закончить песню.
«Будьте зацелованными... до бесконечности», — комментирует инцидент певец в своем блоге.
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Пользователи Сети не оставили без внимания запись артиста. Одни с юмором отнеслись к неожиданному порыву чувств поклонницы, тогда как другие отметили, что охране артиста нужно быть внимательнее и следить за происходящим на сцене.
«Так можно и забеременеть», «А телохранители куда смотрят?» — рассуждают пользователи Сети.