Охрана и камеры повсюду: вот от чего семья защищает могилу Фриске

В день рождения певицы на кладбище собираются ее близкие люди.

Семья Жанны Фриске вот уже 7 лет не нарушает печальную традицию. Каждый год 8 июля в день рождения певицы они собираются на ее могиле. По словам отца артистки Владимира, поклонники до сих пор не забывают исполнительницу. У памятника всегда стоят пышные букеты живых цветов и лежат сладости.

Однако сразу после смерти Жанны ее могила стала объектом для странных ритуалов. На кладбище находили следы проводимых обрядов, а крест был опутан разными бусами. Семье пришлось встать на защиту могилы Жанны. Теперь за местом захоронения певицы следит охрана. Кроме того, рядом повсюду установлены камеры.

«Теперь все спокойно», — объяснил Владимир в беседе с порталом Prozvezd .

Также родители Фриске устраивают домашний ужин, на который приезжают близкие друзья их дочери. Коллега певицы по группе «Блестящие» и крестная мать ее сына Платона Ольга Орлова также никогда не пропускает это мероприятие. Соболезнования родителям выражают и другие артисты, например, Филипп Киркоров.