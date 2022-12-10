Охомутала молодого и пропала: как живет и выглядит 45-летняя Тонева из «Фабрики»

Все так же хороша.

Вот уже двадцать лет Ирина Тонева поет в группе «Фабрика». Долгое время артистка тщательно скрывала личную жизнь от посторонних глаз, пока не огорошила поклонников новостью о тайной свадьбе.

Избранником певицы стал хореограф Алексея Брижу, который младше супруги на 12 лет. Но несмотря на разницу в возрасте, союз Тоневой и Брижу очень гармоничный – вместе пара сочиняет музыку, работает над клипами и путешествует.

В свои 45 лет Ирина Тонева выглядит прекрасно.

Оставаться свежей и молодой ей помогают активный образ жизни и пищевые привычки – певица вегетарианка. Тонева признается, что мечтает о детях, однако наследников у певицы пока нет. Однако возможно, что в будущем семью ждет пополнение.