Охлобыстин все испортил: поразитесь, узнав, каким видели доктора Быкова по первому сценарию «Интернов»

Роль Андрея Быкова в сериале «Интерны» стала одной из самых ярких в карьере Ивана Охлобыстина. Многие поклонники знают его в первую очередь именно по этому герою, однако мало кто догадывается, что изначально заведующий терапевтическим отделением и руководитель интернов выглядел иначе.

Так, по задумке создателей, Быков отличался эффектной внешностью. Бывший байкер, он носил густые усы, был крупным и очень высоким, внушая ужас одним лишь своим видом. Охлобыстин же не соответствовал ни одному из требований, поэтому не получил роль с первого раза: по мнению создателей, он им совсем не подходил.

Однако со временем продюсеры все-таки увидели в артисте нужную харизму. Они пригласили его на роль, что только помогло сериалу стать еще популярнее, ведь фанаты смотрели шоу во многом именно из-за Охлобыстина.