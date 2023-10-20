Охлобыстин стал пожилой версией Деппа: посудите сами (фото)

Иван Охлобыстин долгое время был верен одному образу, но вдруг решился на перемены. Актер, которого многие помнят по роли нервного врача Быкова в сериале «Интерны», изменился до неузнаваемости. Правда, впоследствии отказался от нового образа.

Несколько лет назад, когда любимец зрителей отдыхал вместе с женой в Париже, в социальных сетях появились кадры, на которых он предстал совсем другим человеком. Артист отрастил бородку и усы и превратился в пожилую версию Джонни Деппа.

Многие поклонники выразили полную уверенность в том, что звезда экрана намеренно подражал своему коллеге из Голливуда. В любом случае большинству понравились перемены во внешности знаменитости. Однако радость фанатов была недолгой. Впоследствии Охлобыстин избавился от растительности на лице, хоть та и добавляла ему особого шарма и мужественности.