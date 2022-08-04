Охлобыстин назвал, чем Цискаридзе пожертвовал ради профессии

56-летнего Ивана Охлобыстина включили в список медийных лидеров, к которым россияне испытывают самое большое доверие. Актер не только оказался польщен такой честью, но и был необычайно рад соседствовать с другими звездами. Отдельно он упомянул и артиста балета Николая Цискаридзе, также попавшего в рейтинг. Охлобыстин высоко отозвался о таланте танцора, признавшись, что познакомились они в гостях у общего друга.

Многодетный актер подчеркнул отсутствие у Цискаридзе наследников. По его мнению, от отцовства Николай отказался ради карьеры.

«Жертва профессии», — описал Охлобыстин в своем Дзен-канале.

Он добавил, что гениальность Цискаридзе не только в его мастерстве на сцене, но и в знании человеческой психологии. Благодаря этому свойству Николай очень проницателен по отношению к другим людям. Иван признался, что они с артистом не дружат: Охлобыстин считает, что танцор всегда его недолюбливал, но никогда не акцентировал на этом внимание.