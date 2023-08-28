Охлобыстин навсегда перестал брать в долг: его метод помогает безотказно

Иван Охлобыстин в молодости предпринимал много авантюр. Одной из них, как ни странно, стали съемки документального сериала о жизни православных святых. Чтобы отснять четыре серии проекта, артист продал свой автомобиль. Но ни один канал не захотел покупать такой материал.

Мужчина влез в долги, и это вышло ему боком. За Охлобыстина взялись коллекторы. В те годы они не досаждали звонками и не обращались к судебным приставам, а действовали в истинном духе девяностых.

Бандиты вывезли Ивана на пруд и пригрозили утопить его в проруби. Для убедительности они даже погрузили его ноги в ледяную воду. Денег у артиста не было, пришлось воспользоваться своим даром красноречия. Охлобыстин разговорил главаря банды и смог достичь соглашения. Метод, безусловно, рабочий, но рисковать своей жизнью для избавления от долгов решится не каждый.